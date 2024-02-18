Konya'da özel çocuklar sokak hayvanları için yemek kabı üretti
Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı üretti. Ürettikleri kapları ilçenin çeşitli noktalarına bırakan çocuklar, aç sokak hayvanlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadı. Öğretmenleri İbrahim Bilgiç, projeyi tamamlayıp faaliyete geçirmenin mutluluğunu paylaştı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri sokak hayvanları içim yemek kabı üretti.
Sınıflarında ürettikleri mama kaplarını ilçenin çeşitli noktalarına bırakan özel çocuklar, aç sokak hayvanlarına yadım etmenin mutluluğunu yaşadı.
Çocukların öğretmeni İbrahim Bilgiç, "Çocuklarımızla beraber hayvanlara umut olacak bu projeyi tamamlayıp faaliyete geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz, emekleri için hepsine teşekkür ediyorum."dedi.