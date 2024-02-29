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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Sokak Hayvanlarına Mama Kabı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklar sokak hayvanları için mama kabı üretiyor. Mama kapları kedi ve köpeklerin yaşadığı caddelere ve sokaklara yerleştiriliyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklar sokak hayvanları için mama kabı yaptı.

Gençlik Merkezi'nde çocuklar sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kolay bulunabilen çeşitli malzemelerden mama kabı üretiyor. Mama kapları kedi ve köpeklerin yaşadığı caddelere ve sokaklara yerleştiriliyor. Gönüllü gençler ve çocuklar mama kaplarını düzenli olarak takip edip mamaların her zaman dolu ve kuru olduğunu kontrol ediyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi personeli Mehmet Deveci, "Çocukların sokak hayvanları sevgisini aşılamak için mama kapları ile farkındalık oluşturuyoruz. Ürettikleri mama kaplarını ilçenin çeşitli noktalarına bırakan çocuklar, aç sokak hayvanlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar ile beraber hayvanlara umut olacak bu projeyi tamamlayıp faaliyete geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz, emekleri için hepsine teşekkür ediyorum "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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