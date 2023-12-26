Didim'de Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek

Aydın'ın Didim ilçesinde, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu 'Hayvansever Gönüllüleri' adlı grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı.

Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlardan oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup, etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek amacıyla kış ortasında denize girip, bağış topladı. Altınkum'da bir kafede bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup sokak hayvanları için bir araya geldi.

Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu yaklaşık 10'a yakın yabancı uyruklu vatandaş denize girdi. Bağışla toplanan paraların, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirten Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Ali Karahallı, "Geleneksel hale gelen deniz girme etkinliğimiz farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Biz de Didim Belediyesi olarak onların yanında olmayı tercih ettik ve sokak hayvanlarımızı sahip çıkmayı birlikte organize ettik. Bu yüzden başta katılımcılara tüm Didim halkına yerlisi yabancısı herkese çok teşekkür ediyoruz. O yüzden güzel bir etkinlik oldu. Kazanılan gelirle barınağımızdaki eksik medikal malzeme ve mama gibi türlü ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Bu anlamdan dolayı da böyle bir organizasyona vesile oldukları için ben teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN