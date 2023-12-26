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Eskişehir'de Sokak Hayvanları Güneşin Keyfini Çıkardı

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Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları güneşli alanlarda vakit geçirerek keyif yaptı.

Eskişehir'de 13 dereceye kadar yükselen sıcak ve güneşli havadan sokak hayvanları da faydalanmaya çalıştı.

Eskişehir genelinde son zamanlarda havaların soğumasıyla birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Hayvanlar Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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