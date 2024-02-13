Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Kulübe Yaptı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sokaklarda sahipsiz olarak yaşayan hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı.

Okulun Almanca öğretmenlerinden Özge Kirazlı'nın rehberliğinde, "Her güne bir iyilik" adlı eTwinning projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için çalışma başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi.

Geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri kulübeleri, sokak hayvanlarının güvenli ve sıcak bir barınma alanına dönüştürmek için özenle çalıştı.

Proje ile ilgili bilgi veren Almanca öğretmeni Özge Kirazlı, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve hayvanlara yardım etme konusunda duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Gösterdikleri özveri ve emek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kulübelerin tamamlanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, projeye katılarak hem çevreye duyarlılık kazanmayı hem de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.