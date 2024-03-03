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Eskişehir'de Gönüllü Sokak Hayvanları Besleyen Vatandaş

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Eskişehir'de yaşayan Kamile Uzun adlı vatandaş, gönüllü olarak 22 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Uzun, sokaktaki hayvanları kendi evladı gibi görüyor ve destek bekliyor.

Eskişehir'de yaşayan Kamile Uzun adlı vatandaş, gönüllü olarak 22 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

22 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başlayan Kamile Uzun, sıkılmadan ve yorulmadan gönüllü olarak hayvanları beslemeye devam ediyor. Sokaktaki hayvanları kendi evladı gibi gören ve onları çok sevdiğini söyleyen Uzun, çevre esnafından da dükkanlarının önüne bir su kabı koymasını isteyerek destek olmaya davet ediyor. Her vatandaştan bireysel olarak köşe başlarına 1 kaplık mama dökmesini de isteyen Kamile Uzun, "İnsanlar bireysel olarak mahalle köşelerine 1 kaplık mama dökerse sokaktaki hayvanlara daha da yardımcı olabiliriz" dedi.

"Hepsini kendi evladım gibi görüyorum"

Sokak hayvanlarını beslerken esnaftan ve halktan da destek beklediğini belirten Kamile Uzun, "22 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyorum, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını görüyordum ve üzülüyordum. Onları çok seviyorum ve onları beslemeye karar verdim. Artık havalar ısınıyor sokak hayvanları kış mevsimine göre daha göz önünde olacak. Sokak hayvanlarının da bir canı var. Benim iletişim halinde olduğum birkaç kişi daha var onlar da sağ olsunlar hayvanların sularını ile ilgileniyorlar, esnaflara kendi getirdiğimiz su kaplarını veriyoruz, dükkanlarının önüne su kapları koymalarını istiyoruz, bazıları da su kabı koyuyor. Hayvanları da kendi getirdiğim kaplardan besliyorum, yemekleri bitine kadar da bekliyorum. Yemekleri bitince yıkayıp başka sokak hayvanına yemek veriyorum. İnsanlardan sokak hayvanlarına daha dikkatli davranmalarını istiyorum. Vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar bireysel olarak mahalle köşelerine 1 kaplık mama dökerse sokaktaki hayvanlara daha da yardımcı olabiliriz. Hepsini kendi evladım gibi görüyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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