Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında açıklama yaptı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt
04.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 01:04

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İYİ Partili Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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