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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Üyeleri Azerbaycan'a Gitti

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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi' kapsamında, dernek üyeleri Azerbaycan'a gitti. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, projenin uygulamaya başlandığını ve Azerbaycan'da çeşitli ziyaretler yapacaklarını belirtti. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında, dernek üyelerinin Azerbaycan'a gittiği bildirildi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamasında, hazırladıkları "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesini uygulamaya başladıklarını belirtti.

13-17 Mayıs arasında gerçekleşecek ziyaretlerine Azerbaycan Bakü büyükelçiliğinden başlayacaklarını aktaran Kılıçaslan, Azerbaycan ve Türk şehitliğini, Ganira Paşeyava'nın kabri, Karabağ şehit ve gazi aileleri ziyaretlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılacaklarını vurguladı.

Kılıçaslan, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın katkılarıyla Azerbaycan'a yolculuğumuz başladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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