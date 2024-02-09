Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyetin 100. Yılında Şehitlik Yolunda Projesi ile Lapseki'de Şehitlik Ziyaretleri Düzenleniyor

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleri, Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediyesi ve Muhtarlar Derneğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleri, Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediyesi ve Muhtarlar Derneğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Şehitlik Yolunda Projesi" kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, gazetecilere, projenin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Projeyi çok anlamlı bulduklarını belirten Öztürk, bu kapsamda tüm ilçe halkını şehitliklere götürüp Çanakkale tarihi konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Projemizin uygulama safhasına geçtik. Şu anda ilçemize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretini rehber eşliğinde yapıyorlar. Burada dualarını yapıyorlar ve tekrar köylerine götürüyoruz. Köylerimiz tamamlandıktan sonra ilçe merkezinden de vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine götüreceğiz. Şehitlik ziyaretini bir proje kapsamında yaptık. İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü projesi olarak bizlerin de desteğiyle bu çalışma hayata geçti. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Biz bu gün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, burada ülkemizde rahatça yaşıyorsak bu şehitlerimizin sayesinde. Tüm vatandaşlarımızın şehitliğe gelerek onlara bir dua etmesi için bizde bu projeyi yaptık. Tüm Lapsekili vatandaşlarımızı, köylerimizdeki ve beldelerdeki vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine bekliyoruz."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gelibolu Yarımadası İçişleri Bakanlığı Emre Öztürk Lapseki Sivil Toplum Etkinlikler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede? ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!
title