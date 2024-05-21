Ağrı'da Mobil Göç Noktası Uygulaması Faaliyete Başladı

Ağrı'da, düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Mobil Göç Noktası" uygulaması faaliyete başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran "Mobil Göç Noktası Uygulaması" doğrultusunda Ağrı'da Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Güvenlik birimleri tarafında kimlik kontrolleri yapılan yabancıların "Mobil Göç Noktası" hizmet aracında yapılan biometrik sorgulaması ile göç veri tabanı karşılaştırma bilgilerine ulaşılabilecek. Kişilerin ülkede bulunuş şekli ve bunun yasallığı üzerinde çalışma yapılarak, durumları resmi statüye uygun olmayan yabancılar buradaki tespitlerin sonucunda gerekli yasal işlemler için geri gönderme merkezlerine gönderilecek.

Millet Bahçesi'nde bulunan Mobil Göç Noktası aracında incelemeler yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, yabancılara ilişkin işlemlerin en hızlı şekilde yapılması ve yasadışı göç ile mücadele anlamında faaliyetlerin yoğunlaştırılması adına Mobil Göç Noktası aracının önemini vurgulayarak, "Ülkemiz düzensiz göç konusunda bazen transit bazen de hedef ülke konumunda bulunduğundan değişik zamanlarda ülkemize yasal kalış hakkı olmadan yabancıların gelmesi durumu söz konusu. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız düzensiz göçle alakalı olarak son zamanlarda güçlü bir irade ortaya koydu. Biz buradaki bütün kolluk birimlerimizle beraber, sınır ili olmamız nedeniyle yurdumuza yasak olmayan yollardan hiçbir yabancının girmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte Mobil Göç Noktası 81 ilimizde faaliyete geçmiş oldu. Bu araçlara birlikte kolluğumuzun şüphelendiği kişilere kimlik sorgulaması yapılıyor. Türkiye'de yasal kalış hakkı olduğuna dair bir belge ibraz edemeyen yabancılar bu araca getirilip parmak iziyle kontrol ediliyor. Yasal kalış hakkı yoksa Göç İdaresinin Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere teslim ediliyor" dedi.

Mobil Göç Noktası aracını incelemeye Ağrı Valisi Mustafa Koç'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker katıldı. - AĞRI