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Kahramanmaraş'ta Depremler Sonrası 1 Yılda 60 Bin Sarsıntı Yaşandı

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İçişleri Bakanlığı AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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