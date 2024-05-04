Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerine tepki gösterdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayısının azaltıldığına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Ağbaba, tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini vurguladı ve hükümetin göstermelik tasarruf yapmaktan öteye geçmediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayının azaltıldığına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasının göstermelik olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Tasarrufa saraydan başlayacaksın" dedi.

Malatya Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla buluşan CHP'li Veli Ağbaba tasarruf tedbirlerini değerlendirdi. Vatandaşın içerisinde olduğu ekonomik zorluklara da dikkati çeken Ağbaba, tasarrufun yapılması gerektiği noktaları işaret etti.

"Vatandaş mazot bulamadığı için tarlasını süremiyor" diyen Ağbaba, "Bunlar ise makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı. Ağbaba, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı korumasını ve makam arabasını azaltıyormuş vallahi günaydın, inşallah azaltır. 22 yıldan beri iktidardasınız, Cumhurbaşkanı'nın 13 tane özel uçağı var bunda tasarruf yok. Yazlık kışlık saraylar var Ahlat'ta, Marmariste saraylar var 1100 odalı saray var bunlarda tasarruf yapma. Cumhurbaşkanı'nın arkasında 300 koruma var bunlarda tasarruf yapma. Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği arabanın günlüğü 25 bin lira 1 emekli 2.5 aylık maaşıyla arabaya 1 gün binebiliyor. Maalesef şatafat bunların ahlakı olmuş durumda israf ahlakı olmuş durumda. Emekli 10 bin lira maaş alıyor bunlar konvoylarla gezmeye devam ediyor. Bakın ülkenin ekonomisi zor, emekli aç perişan, millet fukara, tasarrufa başlayacaksan saraydan, kamu binalarından başlayacaksın. O kiralık araçların tamamını iade edeceksin. Bunlar hala göstermelik İçişleri Bakanı korumasını azaltıyor. Mutlaka bu bakanların tasarruf etmesi lazım, Cumhurbaşkanı'nın tasarruf etmesi lazım, Meclis'in tasarruf etmesi lazım. Bir büyük araç saltanatına sahip hükümet, millet aç, millet perişan. Millet mazot bulamıyor ki tarlasını sürsün. İlaç, gübre atamıyor, bunlar makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Hükümet Saray Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title