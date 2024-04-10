Elazığ'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimi

Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirilirken, sürücülerin kurallara uyması gerektiği anlatıldı.

Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı Hankendi kontrol noktasında araç sürücüleri bilgilendirildi. Denetim ve bilinçlendirme uygulamasında sürücülere çeşitli hediyeler dağıtılarak kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

Uygulamaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel katıldı. - ELAZIĞ