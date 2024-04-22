İnegöl Jandarma Komutanlığı'na TOGG aracı teslim edildi
Bursa'nın İnegöl ilçe Jandarma Komutanlığı, yerli ve milli olarak üretilen TOGG aracını flosuna ekledi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve jandarma ekiplerine tahsis edilen TOGG araç, İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçe Jandarma Komutanlığı yerli ve milli olarak üretilen TOGG aracını flosuna ekledi.
Türkiye'nin yerli gururu TOGG aracı artık İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve jandarma ekiplerine de tahsis edilmeye başlandı.
Banttan çıkan ve Jandarma renklerine boyanan TOGG araç, İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BURSA