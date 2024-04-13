Samsun'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısında değişiklik yok

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Samsun'da 2024'ün ilk 4 ayında Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısında önemli oranda bir değişiklik olmadı.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 129 bin 958 ikamet izinli yabancı bulunuyor. Bu yabancıların 617 bin 222'si kısa dönem, 172 bin 638'i öğrenci izni, 125 bin 714'ü aile izni ve 214 bin 384'ü de diğer sebeplerden dolayı ikamet izni ile Türkiye'de yaşıyor.

Ülke genelinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı son verilere göre 3 milyon 120 bin bin 430 olarak kayıtlara geçti. En çok Suriyelinin bulunduğu ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara olarak olarak dikkat çekiyor. 2016-2024 yılları arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı da ülke genelinde toplam 65 bin 927 oldu.

İkamet izinli yabancı sayısı 8 kişi arttı

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Samsun'da ikamet izni ile oturan toplam 8 bin 931 yabancı uyruklu var. Bu rakam, başkanlığın 2023 yılının sonunda açıkladığı ikamet izinli yabancı sayısından 8 kişi daha fazla.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı azaldı

Ayrıca 2023 yılı sonunda Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı 8 bin 716 olarak açıklanmıştı. Bu sayı son açıklanan verilere göre 62 kişi azalarak 8 bin 654'e düştü. 1 milyon 386 bin 200 nüfusa sahip Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı kentte yaşayan toplam kişi sayısına oranı da Aralık 2023'e göre yüzde 0,01 azalarak 0,62'ye düştü. - SAMSUN