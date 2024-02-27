Mengen'de Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi
Bolu'nun Mengen ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan emniyet kemeri denetimi kapsamında yolcu otobüsleri kontrol edildi. Sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verildi ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Ankara-Zonguldak kara yolunda uygulama yapan ekipler, yolcu otobüslerini kontrol noktalarında durdurdu.
Sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden ekipler, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.
Jandarma ekipleri, araçtakilere trafik kuralları konusunda bilgi de verdi.