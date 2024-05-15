İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Semineri Düzenlendi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Valiliğimiz ev sahipliğinde düzenlenen 'Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Semineri'nde, Erzurum, Ağrı ve Artvin'den ilgili kurum temsilcileri bir araya geldi. Seminerde, 'Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Risk Yönetim Planları'nın hazırlanması hedefleniyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Valiliğimiz ev sahipliğinde "Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Semineri" 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Salonu'nda düzenlendi.
Vali Yardımcısı Lokman Düzgün'ün katılımıyla gerçekleşen seminer programına; Erzurum, Ağrı ve Artvin'den ilgili kurum temsilcileri iştirak etti. Seminer programında katılımcılardan gelen görüşlerle "Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Risk Yönetim Planları"nın hazırlanması hedefleniyor. - ERZURUM