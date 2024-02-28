İzmir'de düzenlenen KAFES-49 operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen KAFES-49 operasyonunda 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-49' operasyonunun İzmir ayağı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla düzenlendi. 23 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonda; tefecilik yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırdıkları tespit edilen 10 şüpheli Afyonkarahisar ve Manisa illerinde yakalandı. Ayrıca 5 şüphelinin de dolandırıcılık suçundan yakalanmasıyla toplamda 23 şahsın tamamı yakalandı. - İZMİR