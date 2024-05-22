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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili rapor başsavcılığa gönderildi

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlandı ve başsavcılığa gönderildi. Rapor, Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışı ve yakalanmasına ilişkin eksikliklerin olduğunu ortaya koydu. Tutuklanan polis memurlarıyla beraber serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkında görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlanarak, başsavcılığa gönderildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve özenin gösterilmediği değerlendirmesine yer verildi. Tutuklanan polis memurlarıyla beraber serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkında görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı. Ayrıca takdirin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanlığı Ayhan Bora Kaplan Serdar Sertçelik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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