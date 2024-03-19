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Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda sahaya ilk giren maskeli taraftarın Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, olayları incelemek üzere Trabzon'a geldi. Maskeli taraftar, Fenerbahçe'nin futbolcusu Osayi Samuel'den yumruk yemişti.

Süper Lig'de Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevki beklenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de Trabzon'a gelerek incelemelere başladı.

3 SAAT SONRA STATTAN AYRILDILAR

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. H.Ç., çıkan kavgada Osayi Samuel'den yumruk yemişti.

Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3'ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Eko cCc:

Lan ne güzel işte. Meşhur oldun. Osayi’den yumruk yiyen bendim diye anlatırsın. ??

3
0
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ibos ibos:

Alman ajanı yani

2
1
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A B:

Almanya ne diyecek bu işe açıklama bekliyoruz

0
0
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