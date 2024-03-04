Adıyaman'ın Besni ilçesinden 36 öğrenci Mardin ve Şanlıurfa'ya kültür gezisine katıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinden 36 öğrenci, Mardin ve Şanlıurfa illerine kültür gezisine katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Bethesna Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Birlikte Eğlen, Sevin, Neşelen, İlerle (BESNİ) Projesi" kapsamında 36 öğrenci ve 5 öğretmen Şanlıurfa ve Mardin illerine gezi düzenlendi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal tarafından hükümet konağının önünden yolcu edilen öğrenciler, üç gün süren kültür gezisinde Mardin ve Şanlıurfa illerinde tarihi ve turistik yerleri gezerek farklı bir deneyim yaşadı. - ADIYAMAN