Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bayram tatilinde rekor ziyaretçi Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

Burç Ormanı'nda kurulu olan ve 350 türden 7 bin 500 hayvanı bünyesinde barındıran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayram süresince adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hayvanat bahçesine gelen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü.

Maske takmanın zorunlu olduğu hayvanat bahçesinde görevliler, sürekli hoparlörlerden sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlar, kapalı alanlara ise az sayıda ve kısa süreli olarak alındı.

Rekor ziyaretçi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde tedbirlerin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Beklediklerinin üstünde bir ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"'4 günlük bayram süresince yaklaşık 65 bin kişi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Bu, kısa zamanda ulaştığımız en yüksek ziyaretçi sayısı. Özellikle çevre illerden yoğun bir ziyaret vardı. İnsanlar uzun süre içeride kaldığı için dışarı çıkınca böyle açık alanları tercih etti. Burası da yaklaşık 1 milyon metrekare üzerine kurulu olduğunda, insanlar burada ferah ortamda ziyaretlerini sürdürüyor."

Özsöyler, hayvanat bahçesinin koronavirüs nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran'da tekrar ziyarete açıldığını hatırlatarak, "Yeni normalleşme süreciyle beraber tekrar ziyaretçilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 260 bin kişiyi ağırladık." dedi.

Ziyaretçilerden Eyyüp Kum da ailesiyle bayramda Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı gezmek için Trabzon'dan geldiğini söyledi.

Hayvanat bahçesini çok beğendiğini belirten Kum, "Çoğu hayvanı televizyondan görmüştük ama canlı görünce insan şaşırıyor. Gerçekten çok büyük burası ve çok ferah. Özellikle çocuklar için büyük nimet. Herkesin gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA