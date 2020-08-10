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Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
10.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:35

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Bu yüzden kadroyu koruma yolunda yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özmen, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Furkan Soyalp'i yeni sezonda da aralarında görmek istediklerini kaydetti.

Müslüm Özmen, "Furkan, beyefendiliği ve takıma uyumuyla bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle ve Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladık. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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