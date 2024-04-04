Kara Kartal son anda yıkıldı! Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

COLLEY ATTI

Mücadelenin 17. dakikasında Rashica'nın pasında sol kanatta topla buluşan Muçi sol kanattan hareketlendi ve ortasını açtı. Altı pasın içerisinde boşta kalan Colley topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

MERT SAKATLANDI

İkinci yarıda Beşiktaş'ın yıldız file bekçisi Mert Günok, 52. dakikada kendini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Günok'un yerine yedek kaleci Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

GHEZZAL'IN NEFİS FRİKİĞİ DİREKTE PATLADI

Mücadelenin 68. dakikasında Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

EV SAHİBİ TAKIM SON ANDA ATTI

Kıran kırana geçen mücadelede RAMS Başakşehir'in golü 90+6. dakikada gelince Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı. RAMS Başakşehir'in golünü Emirhan İlkhan attı.