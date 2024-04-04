Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 0 Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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