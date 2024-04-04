Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 88 Keny), de Souza (Dk. 69 Pelkas), Berkay Özcan, Kemen (Dk. 83 Emirhan İlkhan ), Davidson, Serdar Gürler (Dk. 46 Figueiredo), Piatek
Beşiktaş : Mert Günok (Dk. 54 Ersin Destanoğlu), Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90+1 Amartey), Ghezzal (Dk. 71 Al-Musrati), Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+1 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 71 Muleka)
Goller: Dk. 16 Colley ( Beşiktaş ), Dk. 90+5 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 14 Piatek, Dk. 34 Davidson, Dk. 65 de Souza (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Aboubakar, Dk. 90 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+2 Gedson Fernandes ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.
86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.