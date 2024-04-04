Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda yendi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ortasında ön direkte bulunan Semih Kılıçsoy'un indirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Omar Colley ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Leo Dubois'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Opoku, Leo Dubois, Josef de Souza, Berkay Özcan, Olivier Kemen, Davidson, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Danijel Aleksic, Hamza Güreler, Joao Figueiredo, Emirhan İlkhan, Lucas Lima, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar
Teknik Direktör: Fernando Santos
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Jackson Muleka, Emrecan Terzi
Gol: Omar Colley (dk. 16) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Krzysztof Piatek, Davidson (Başakiehir) - İSTANBUL