Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ortasında ön direkte bulunan Semih Kılıçsoy'un indirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Omar Colley ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Leo Dubois'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Opoku, Leo Dubois, Josef de Souza, Berkay Özcan, Olivier Kemen, Davidson, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Danijel Aleksic, Hamza Güreler, Joao Figueiredo, Emirhan İlkhan, Lucas Lima, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar

Teknik Direktör: Fernando Santos

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Jackson Muleka, Emrecan Terzi

Gol: Omar Colley (dk. 16) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Krzysztof Piatek, Davidson (Başakiehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Fatiha Suresi dinle! Fatiha Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz 2024? Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar! 7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler! 6 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 6 Nisan'da ne oldu? 6 Nisan ne günü? 6 Nisan'da doğan ünlüler! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title