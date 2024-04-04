Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, gol sayısını 6'ya çıkardı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Başakşehir maçında kaydettiği golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü 16. dakikada Colley'den gelirken, Başakşehir ise 90+5'te Emirhan İlkhan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kartal'da Omar Colley, bu golle ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltmiş oldu.

Süper Lig'de son golünü 18. haftadaki Hatayspor müsabakasında 25 Aralık 2023 tarihinde atan 31 yaşındaki futbolcu, uzun süreli gol hasretine de son verdi.

Colley, Hatayspor'un yanı sıra Alanyaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Pendikspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL