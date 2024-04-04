Beşiktaş'ta şok sakatlık! Takımın yıldızı maça devam edemedi
Süper Lig devi Beşiktaş'ın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta yıldız file bekçisi Mert Günok sakatlandı.
MERT GÜNOK SAKATLANDI
Mücadelenin 52. dakikasında kendini yere bırakan Mert Günok, sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
AĞRI HİSSETTİ
Öte yandan yayıncı kuruluşun haberine göre, Mert Günok göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.