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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Takımın yıldızı maça devam edemedi

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta yıldız file bekçisi Mert Günok sakatlandı.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

Mücadelenin 52. dakikasında kendini yere bırakan Mert Günok, sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna girdi.

AĞRI HİSSETTİ

Öte yandan yayıncı kuruluşun haberine göre, Mert Günok göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Takımın yıldızı maça devam edemedi

Haberler.com / Barış Polat - Spor

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