RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir (Muhtemel) Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Semih, Aboubakar.