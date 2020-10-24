Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü
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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü

24.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:51
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan Belhanda ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

ETOBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes'in durumu ise maç kadrosunda yer almadı.

LUYİNDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao.

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