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Icardi kaç gol oldu, gol krallığında kim önde? İcadi 2024 kaç gol attı?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Peki, Icardi kaç gol oldu, gol krallığında kim önde? İcadi 2024 kaç gol attı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Icardi kaç gol oldu, gol krallığında kim önde? İcadi 2024 kaç gol attı?

ICARDİ KAÇ GOL OLDU?

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Bugünkü maçta Galatasaray'ın gollerini Ziyech, Kerem D. ve Icardi attı.

Icardi bu golle gol sayısını 21 yaptı gol krallığında 1. Sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

Adana Demirspor : Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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