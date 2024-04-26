Adana Demirspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor GS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖZETİ

Adana Demirspor Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMANDI?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 26 Nisan 2024 günü oynandı.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'tan yayınlandı.