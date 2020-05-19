Fenarbahçe Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA