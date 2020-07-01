El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Ohin Medresesi'nde eğitim veren bölgenin kanaat önderlerinden Fethullah Ayte, içinde 3 binin üzerinde kitap bulunan kütüphanede birçoğunun geçmişi yüzyıllara dayanan 300'ün üzerinde el yazması kitabı da koruyor.

El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar
01.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:43

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Ohin Medresesi'nde eğitim veren bölgenin kanaat önderlerinden Fethullah Ayte, içinde 3 binin üzerinde kitap bulunan kütüphanede birçoğunun geçmişi yüzyıllara dayanan 300'ün üzerinde el yazması kitabı da koruyor. Yaklaşık 160 yıldan beridir aralıksız eğitimin verildiği Ohin Medresesi'nin Baş Müdderisi Ayte, hazırladıkları projenin kabul edilmesi halinde eşsiz olan bu eserlerin matbaada çoğaltılmasının sağlanacağını söyledi. 

Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde bulunan 160 yıllık Ohin Medresesi'ne ait kütüphanede 3 binin üzerinde 12 ilimden başka fıkıh, hadis, tefsir, coğrafya, tarih, matematik ve astronomi ilimlerine ait kitaplar var. 600 yıllık eserlerin bulunduğu kütüphanede, kitapların bir kısmı da el yazması kitaplardan oluşuyor.

Medresenin Baş Müderrisi Fethullah Ayte, bir taraftan 250'e yakın öğrenciye dini eğitim verirken, diğer yandan dedelerinden aldığı eğitimleri yeni nesillere aktarıyor. Ohin Medresesi'nin Türkiye'de aralıksız eğitimlerine devam eden nadir medreseler arasında olduğunu belirten Ayte, soylarının Hz. Ömer'e dayandığını söyledi. Ayte, medresede 12 ilimden başka fıkıh, hadis, tefsir, coğrafya, tarih, matematik ve astronomi alanlarında eğitimlerin verildiğini belirterek, "Bu eğitimler verilirken, uzun yıllardan gelen birçok kitabımız var. Bunları bir kütüphanede topladık. Bu kitapların çoğu büyük dedemizden kalmadır. Bizim soyumuz Hazreti Ömer'e ulaşıyor. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah Bin Ömer. Onun 9'uncu torunu Sultan Şehmus Mardin'dedir. Şeyh Abdulkadir Geylanı ile teyze çocukları aynı dönemde yaşamışlar. O günden bu yana bu aile hep ilme hizmet etmiş. Onun torunu Verkanis'e geliyor. Orada birçok medreseleri varmış. Onun çocukları olan dedem oradan çıktıktan sonra bir daha Verkanis'e gitmemişler. O zamandan dedemin dönemindeki kitapları babam ve amcalarımız muhafaza etmişler. Eksiden bu kadar kitap olmazdı. Hep toplamışlar ve muhafaza etmişler" dedi. 600 YILLIK KİTAPLAR VARBurada 500-600 yıllık kitapların da bulunduğunu anlatan Ayte, "Osmanlı dönemine ait kitaplar da burada mevcut. Bir kısmı da el yazması kitaplardır. Onlar da 300 ile 400 yıllıktır. Bunun içinde 500-600 yılık kitaplar da var. En yakın tarihli nerdeyse 200 yıllık kitaplardır. Bunun üzerine yoğun bir çalışma ve bakım yaptık. Şimdi de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) ile bir proje hazırladık. Bu projeyle kitapların bakımını yapacağız. Nadir olan el yazması eserlerin geleceğe aktarılması için bir kısmının matbaalara verip çoğaltılmasını sağlamak amacındayız. Herkes bu kitaplardan istifade etsin istiyoruz" diye konuştu. "HÜSAMETTİN-İ BİTLİS'İN 2 KİTABINDAN BİRİ BİZDE"Ayte, kitapların çok büyük değere sahip olduğunu, İdris-i Bitlisi'nin babası olan Hüsamettin Bitlisi'nin yazdığı yaklaşık 400 yıllık el yazması kitabın bir eşinin de İstanbul Süleymaniye'deki kütüphanede olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İdris-i Bitlisi'nin babasının bir kitabı elimizde var. O tefsir kitabı piyasada yoktur. Bu kitaptan sadece iki tane var. Biri bizde, biri de İstanbul'da Süleymaniye'dedir. Amcam hayattayken 30 yıl önce bu kitabı bizden istediler. Valilik kanalıyla İstanbul'a götürdüler. O kitapta bir eksiklik varmış. Aynı eksiklik bizdeki kitapta da var. En değerli varlığımız bu kitaplarımızdır. Dedemiz hizmetleri güzel olan bir zattı. Diyordu ki, 'Devamlı talebeler kitap istiyorlardı. Bunu mütalaa edip okuyacaksın diye. Siz kitaplara sahip çıkmıyorsunuz. Allah'ın bir emri var. Siz hakiki sevaba ulaşamazsınız. Ancak en sevdiğiniz malınızı nafaka vermeyince. Benim gönlümde en kıymetli malım bu kitaplarımdır. Benim her şeyimden daha kıymetlidir'. Ben de bu sevaba nail olabilmek için bu kitapları korumaya çalışıp, gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Eksikler var daha da tamamlamayı düşünüyoruz"


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşının saçından çekip tekme tokat saldırdı Haber
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşının saçından çekip tekme tokat saldırdı
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor Haber
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek...
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Bakan Uyuşturucu Berat Albayrak
Şu an buradasınız: El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:55:05. #1.14#
title