Kamyonet öğrencilere çarptı, vatandaşlar yolu kapattı

Kamyonet öğrencilere çarptı, vatandaş yolu kapattı

BİTLİS - Bitlis'te caddenin karşısına geçmek isteyen öğrencilere kamyonet çarptı, duruma tepki gösteren vatandaşlar ise yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. Caddenin karşısına geçmek isteyen İkra Beren Karasu ile Gamze Gönenç'e (12), Çetin Aydoğdu yönetimindeki 34 CET 602 plakalı Ford Courier marka araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulansla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya tepki gösteren vatandaşlar kısa süreli yolu trafiğe kapatırken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun konuşması üzerine yol tekrardan trafiğe açıldı.