Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti: Nisan-Mayıs-Haziran

Finansal piyasalarda yılın ikinci çeyreğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı ilave gümrük vergileri ve diğer ülkelerden gelen misillemelerle oluşan tarife restleşmeleri, küresel piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi sürerken, ABD yönetiminin korumacı politikalar kapsamında açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin küresel ekonomiyi ne ölçüde etkileyeceğine yönelik endişeler fiyatlamaları zorlaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik belirlenen gümrük tarifelerini duyurdu. ABD'nin ticaret partnerlerine uyguladığı bu tarifeler, küresel ticaret iklimini bozabileceğine yönelik endişeleri artırırken, özellikle Çin ile karşılıklı sorunların derinleşebileceği yönündeki korkuları da körükledi.

Öte yandan, ikinci çeyrekte Trump yönetiminin açıkladığı genel tarifelerin yanı sıra endüstriyel üretimde kritik öneme sahip olan çelik ve alüminyum gibi emtialara yönelik korumacı tutumun küresel büyümeyi baskılayabileceğine dair soru işaretleri belirgin hale geldi.

Ayrıca, bu süreçte merkez bankalarının para politikaları, makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Bu doğrultuda ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi, jeopolitik riskler ve sıkılaşma–gevşeme ikilemi yaşayan para politikalarıyla birlikte küresel piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları artıracağı yönünde değerlendirmeler öne çıkarken, fiyat artışlarının ABD Merkez Bankasının (Fed), politika alanını daraltabileceği öngörüldü. Bu dönemde ABD'de enflasyon hız kaybetmesine rağmen Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.

ABD'de enflasyonun kısmen kontrol altına alınmasıyla gözler piyasalarda Fed'in "şahin" duruşunu ne zaman değiştireceğine çevrildi. Ancak ikinci çeyrekte Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD'nin tarife adımı henüz enflasyonla mücadelesini sonlandırmayan Avrupa'da ekonomiye dair endişeleri artırmasına rağmen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gevşeme adımlarını sürdürdü. Bu çeyrekte ECB, üç temel politika faizini toplamda 50 baz puan düşürdü.

Asya tarafında, özellikle Çin, ABD'nin tarife adımlarının doğrudan etkilerini en fazla hisseden ülke oldu. Karşılıklı tarife artışları, ticaret hacmi ve sanayi üretimi üzerinde baskı oluştururken, deflasyonist eğilimler bölgedeki kırılganlığı artırdı.

Japonya'da ise ücret artışları ve enflasyon dinamikleri BoJ'un para politikasına yönelik beklentileri canlı tutarken, küresel risk algısındaki bozulma bölge piyasalarında dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Emtia tarafında, geçen yılın sonunda 74,7 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bu yılın ikinci çeyreğinde 58,2 dolara kadar indi. Brent petrolün varil fiyatı, 2025'in ikinci çeyreğini, önceki yılın kapanış seviyesine göre yüzde 13,7 düşüşle 64,5 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise 2025'in ikinci çeyreğinde yükseliş eğilimini sürdürdü. Aynı dönemde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyretti. Yılın başında 108,5 seviyesinde bulunan dolar endeksi de ikinci çeyrek sonunda yüzde 10,9 azalışla 96,7 seviyesine geriledi.

Yurt içinde dezenflasyon süreci desteklendi

Küresel ticaret gerilimlerinin ve artan belirsizliklerin yanı sıra yurt içi para politikası adımları ve makroekonomik göstergeler fiyatlamaların yönünü belirledi.

Bu dönemde para politikaları yoluyla dezenflasyon süreci desteklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'ya çıkardı.

Borsa İstanbul'da ikinci çeyrekte yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 Endeksi en yüksek 9.949,51 puanı görürken, çeyreği 9.948,51 puanda kapattı. Dolar/TL de çeyreklik bazda yüzde 4,91 yükseliş kaydederek 39,8120 seviyesine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

1 NİSAN

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.

2 NİSAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 47,3'e geriledi.

3 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un katılımıyla Brüksel'de düzenlendi.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 6,1 azalışla 122,7 milyar dolara geriledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

4 NİSAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini artırmak ve ilişkileri yeniden canlandırmak istediğini belirterek, ekonomide diyaloğun iyi başladığını söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir." dedi.

7 NİSAN

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Martta eksi 2,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 16,7 puanlık düşüşle eksi 19,5 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri öncesinde ABD'den gelen siparişlerdeki keskin artış, Almanya'nın ihracatının şubatta yüzde 1,8 ile beklenenden daha fazla yükselmesine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

8 NİSAN

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi martta 51,5'e yükseldi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında ilk çeyrek sonu itibarıyla ılımlı iyileşmeye işaret etti.

9 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel büyümeyi baskılayabileceği ve enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanında ABD ve Çin'e yetişmek için büyük ölçekli veri ve bilgi işlem altyapısı kurmayı ve kuralları sadeleştirmeyi planlarken AB Komisyonu, yapay zeka alanındaki yeni stratejisini içeren "Yapay Zeka Kıta Eylem Planı" adlı çalışmasını yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağını belirterek, satın almak için harika bir zaman olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.

10 NİSAN

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mart ayında da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin uluslararası piyasalarda iyileşen algıdan tam anlamıyla faydalanabilmesi için "enflasyon, hedeflerle uyumlu bir patikaya oturana kadar temkinli makroekonomik politikalara devam edilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

11 NİSAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tarifeler konusundaki açıklamaları yakından takip ettiklerini, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamak için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

14 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.

Çin'in ihracatı martta yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 4,3 azalarak 211,3 milyar dolar oldu.

15 NİSAN

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi değişim kaydetmedi.

16 NİSAN

Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 oldu.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste yedi toplantıda yaptığı gevşemenin ardından, politika faizini yüzde 2,75'te sabit tuttu.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin resesyonist bir gidişatta olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

17 NİSAN

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Japon yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.

18 NİSAN

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 125 trilyon lira, yükümlülükleri ise 134 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

21 NİSAN

Türkiye'nin 2025 Şubat itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 279 milyar dolar oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

22 NİSAN

Avro Bölgesi'nde geçen yıl kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 87,4'e yükseldi. Bölgede toplam kamu borcu 13 trilyon 258 milyar avroyu buldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarife kararları sonrası finansal piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığını ve finansal istikrar risklerini keskin biçimde yükselttiğini bildirdi.

23 NİSAN

Avrupa Birliği (AB), şubat ayında 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 50,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarifelerinin finansal piyasalarda dalgalanmaları artırdığını, büyüme beklentilerini zayıflattığını ve riskleri yükselttiğini belirterek, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 95,1'e çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Fed'in Bej Kitabı, tarife belirsizliğinin ekonomik görünümü kötüleştirdiğini ortaya koyarken, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin yaygın olduğu kaydedildi.

24 NİSAN

Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda geçen aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Nisanda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,6'ya, reel sektör için yüzde 41,7'ye yükselirken, hane halkı için yüzde 59,3'te sabit kaldı

28 NİSAN

IBM, gelecek 5 yılda ABD'ye 150 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

29 NİSAN

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 7,9 puan azalışla 86'ya inerken üst üste beşinci ayda düşüş kaydetti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, martta 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

30 NİSAN

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle daralma seyrine girdi.

Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtuldu.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

1 MAYIS

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde tuttu.

2 MAYIS

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının gümrük tarifelerindeki belirsizliklerin etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya düştü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 145 milyon 722 bin dolarlık ihracata imza attı.

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, sosyal medya platformu TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon avro ceza kesti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdüğü bildirildi.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

3 MAYIS

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi. Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı.

5 MAYIS

İsviçre'de yıllık enflasyon nisanda beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 0'a geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 404 bine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,8 puan artışla 51,6 oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

6 MAYIS

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi nisanda, iş dünyasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle Ekim 2023'ten beri ilk kez düşüş gösterdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Mart ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 50,4 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Çin'de hizmetler sektöründe ekonomik aktivite, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle yavaşlama işareti verdi.

7 MAYIS

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde, Çin rekabetiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 düşüşle 3 milyar 113 milyon avroya geriledi.

Rusya'nın başkent Moskova dahil çeşitli şehirlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dünden bu yana yapılan saldırılar nedeniyle en az 350 uçuşun ve toplam 60 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülke bütçesinin düşen enerji fiyatları nedeniyle yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 40,7 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

8 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 433 milyon lira azalarak 659 milyar 723 milyon liraya düştü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Bitcoin'in fiyatı, ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat'tan bu yana ilk kez yeniden 100 bin doları aştı.

9 MAYIS

Çin'in ihracatı nisanda yüzde 8,1 artarak 315,6 milyar dolara ulaştı, ithalatı ise yüzde 0,2 azalarak 219,5 milyar dolar oldu.

Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi.

12 MAYIS

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı. 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 3 aylığına yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürme kararı aldı.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar endeksi 101,8'e yükselerek 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi yüzde 1,1 azalışla 1,1120'ye, sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 düşüşle 1,3180'e gerilerken, dolar/yen paritesi ise yüzde 1,1 yükselişle 147,7'ye ulaştı.

Japonya'da nisanda yaşanan kurumsal şirket iflaslarının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 arttı, bu sayının son 11 yılın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.

ABD bütçesinin nisanda 258 milyar dolar fazla verdiği belirtildi.

13 MAYIS

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi nedeniyle Çin'den ABD'ye ticari gemi trafiği nisanda yüzde 27 düşüş gösterdi.

Goldman Sachs tarife anlaşmasının ardından ABD ekonomisinde resesyon riski tahminini yüzde 35'e düşürdü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin önemli bir gerilimi azalttığını ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

14 MAYIS

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketinde anlaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Türkiye'nin ekonomik programının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), çiftçilerin tarımsal desteklemelere erişimini kolaylaştıracak, bazı çevre kurallarını hafifletecek ve resmi işlemleri azaltacak paket hazırladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem bölgesinin yeniden yapılanmasını destekleme programı kapsamında Adıyaman ve Hatay'daki iki kritik altyapı projesine 195 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

15 MAYIS

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 33 milyar 836 milyon lira azalarak 625 milyar 887 milyon liraya düştü.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 89,3 arttı.

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Almanya'daki yabancı yatırımlar, geçen yıl 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü.

Almanya'nın geçen yıl sera gazı emisyonlarını zayıf ekonomik faaliyetlerle bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaltarak 2024 iklim hedefine ulaştığı bildirildi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta eksi 9,2 değerine indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında tarife gerilimindeki azalmanın geçici bir rahatlama sağladığını, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

16 MAYIS

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

19 MAYIS

Çin ekonomisi, ABD ile tarife restleşmesine rağmen nisanda pozitif seyretti. Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi yüzde 5,1 artarken, sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi.

AB Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına vardı. İngiltere Başbakanlık Ofisi, yaklaşık 6 ay süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında, gıda ve içecek ticaretini kolaylaştıracak yeni bir sağlık ve bitki sağlığı (SPS) düzenlemesinin devreye gireceğini duyurdu.

20 MAYIS

Avustralya Merkez Bankası (RBA), küresel görünüm ve yurt içinde düşen enflasyonu gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan düşürerek son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,85'e indirdi.

İngiltere, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı.

Çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek bütçesinde tarım desteklemelerinde düşüşe yol açacak bir değişikliğe gidilmemesi için Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay verdi.

21 MAYIS

İngiltere'de yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde ölçüldü. Beklenti, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Enflasyon martta yıllık bazda yüzde 2,6 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Mart 2025'te bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,1 azalışla 648 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta 25,2 milyar dolar azalarak eksi 270,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi. Türkiye için 5 yıllık potansiyel büyüme tahmini yüzde 4,1 olarak korundu.

22 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Nisan 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu.

23 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya düştü.

Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 ile beklenenden iki kat hızlı büyüdü.

Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi.

24 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildiğini duyurdu.

27 MAYIS

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) devreye aldı.

Almanya'da bu ay için eksi 20,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziran ayı için 0,9 puan artışla eksi 19,9 puana yükselmesine rağmen artan belirsizlikle düşük seviyede istikrar aramaya devam etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşın nisanda artış kaydetti.

IMF, İngiliz ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,6 puan artışla 95,2 seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselişle 94,8 seviyesine çıktı.

28 MAYIS

Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Başekonomistler Görünümü anketine göre, başekonomistlerin yüzde 87'si ABD'nin mevcut ekonomi politikalarının küresel çapta kalıcı etkiler yaratacağını düşünürken, yüzde 79'u jeoekonomik gelişmeleri kalıcı bir yapısal dönüşümün işareti olarak gördü.

29 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya düştü.

Dolar/ruble paritesi 31 Mayıs 2023'ten bu yana ilk defa 78 seviyesinin altına indi.

ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,2 küçüldüğü açıklandı.

30 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi nisanda 2,8 milyar dolar azalarak 21,6 milyar dolardan 18,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk çeyrekte 156,6 milyar lira kar elde etti.

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, "Mart ve nisan aylarında TCMB tarafından atılan sıkılaşma adımları TL tercihini desteklemiştir. Gerçek ve tüzel kişi TL mevduat payları, son dönemdeki finansal dalgalanmalardan etkilenmekle birlikte yüksek seviyelerini korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,1 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savundu.

2 HAZİRAN

Çin, ABD yönetiminin, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni kısıtlayıcı tedbirlerle iki ülkenin İsviçre'nin Cenevre şehrinde geçen ay tarifeler konusunda varılan uzlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD ile tarifeler konusunda müzakerelerin hızlandığını, ancak görüşmelerde bir sonuca ulaşılmaması halinde karşı önlemler alacaklarını ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Nisan 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 4 trilyon 630 milyar 585 milyon lira artarak 37 trilyon 287 milyar 819 milyon liraya ulaştı.

3 HAZİRAN

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattığını ve bu ortamda faizi düşürme konusunda kademeli ve temkinli yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik bu yıl ve 2026 için büyüme tahminini yüzde 2,9'a çekerken, Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 2,9 büyüyeceğini öngördü.

4 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı.

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste ikinci toplantısında politika faizini yüzde 2,75'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayısta yıllık enflasyonun, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldiğini bildirdi.

5 HAZİRAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e ve marjinal borçlanma faizini yüzde 2,40'a indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapılan 25 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte ECB'nin belirsizliklerle dolu bir ortamda iyi konumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, Çin ve ticaret anlaşması konusunda "çok iyi durumda" olduklarını ifade etti.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

7 HAZİRAN

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faiz oranını "tam puan" düşürme çağrısında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2025 yılı genelinde büyüme kaydetmeden durgun seyredeceğini bildirdi. Banka, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0'a indirdi.

9 HAZİRAN

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mayıs ayında da devam etti. Mayısta tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1, üretici fiyatları ise yüzde 3,3 azaldı.

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turuna İngiltere'nin başkenti Londra'da başladığı bildirildi.

10 HAZİRAN

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

11 HAZİRAN

Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ECB'ye göre, "güvenli liman" varlıklardan altın, geçen yıl küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturarak yüzde 16'lık paya sahip avroyu geride bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasında işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı.

12 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisini artırabileceğini söyledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

İngiltere ekonomisi nisanda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde küçüldü. Ülkenin ABD'ye ihracatı nisanda 2 milyar sterlin gerilerken, bu Ocak 1997'de kayıtların tutulmaya başlamasından beri ABD ile ticarette görülen en büyük aylık düşüş oldu.

13 HAZİRAN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın kredi notunu "AAA/A-1+" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Almanya'da mayısta düzenli iflasların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düşerek Mart 2023'ten beri ilk kez azalış kaydetti.

15 HAZİRAN

Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan, bu ülkenin önde gelen çip üreticisi şirketleri Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı getirdi.

16 HAZİRAN

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluştu. Aynı dönemde doğrudan yatırımlar kaynaklı 268 milyon dolarlık çıkış olurken, portföy yatırımlarından 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş mayısta da devam etti. Ülkede iki yıldır gerileyen yeni konut fiyatları, mayıs ayında da büyük ve orta ölçekli 70 kentte azaldı.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ekonomilere yönelik uluslararası doğrudan yatırım akışlarının 2023'te 435 milyar dolarla 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 30,35'ten 29,86'ya geriledi.

17 HAZİRAN:

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faizini değiştirmeyerek Ocak 2025'teki son artıştan bu yana aynı seviye olan yüzde 0,5'te bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile ticari konuları görüştüklerini, ekiplere tarifler konusunda anlaşma sağlamak için çalışmaları hızlandırma talimatı verdiklerini bildirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

18 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine düştü.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

Çin, para birimi yuanın küresel etkinliğini artırma yönünde bir adım olarak dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracağını bildirdi.

19 HAZİRAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,25'te sabit tuttu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinin yüksek tarifeler, ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 168,4 milyar dolar oldu.

20 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed), ticaret politikası gelişmeye devam ettiği ve tüketiciler ile firmaların nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için henüz erken olması nedeniyle tarifelerdeki artışın, ABD'de tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu bildirdi.

Japonya'da çekirdek TÜFE, mayısta yüzde 3,7 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve merkez bankasının faiz artırımı beklentilerini canlı tuttu.

Türkiye'nin 2025 Nisan itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 319,5 milyar dolar oldu.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı.

21 HAZİRAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 aydan uzun vadelerde değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlanmasına karar verdi.

23 HAZİRAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Almanya'da özel sektör faaliyetleri, yeni siparişlerde son üç yılın en güçlü artışını kaydeden imalat sektörünün toparlanmasıyla haziranda yeniden büyüme bölgesine girdi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine çıktı.

24 HAZİRAN

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 171 milyar 799 milyon dolar oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

25 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde stagflasyon ile karşı karşıya kalmayı beklemediklerini ancak koşulları izlediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 24,6'ya, reel sektör için yüzde 39,8'e ve hane halkı için yüzde 53'e indi.

26 HAZİRAN

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla küçülme kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 155 milyar 689 milyon dolara indi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir." denildi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 12 milyar 600 milyon 517 bin lira artarak 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 109 bin liraya çıktı.

27 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de "büyük" bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, mayısta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Trump, Çin ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra başka ülkelerle de ticaret anlaşması yapma sürecinde olduklarını belirterek, ancak gelecek 1-2 hafta içinde ülkelere "tarife mektupları" göndereceklerini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerine ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin durumu hakkında bilgi verdiğini, ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

28 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirterek faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacak bir başkan istemediğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

29 HAZİRAN

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında müzakere yürüttüğü ülkelerin, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapmasına karşı olduğunu bildirdi.

30 HAZİRAN

İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomotiv ihracatında belli bir kota için uygulanan tarifeler yüzde 27,5'ten yüzde 10'a indirildi, havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere yönelik yüzde 10'luk tarifeler ise kaldırıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni 5 yıllık stratejisinde yüzde 2 olan enflasyon hedefini koruyarak para politikası araçlarında çevikliği esas alacağını duyurdu.

Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 15 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.