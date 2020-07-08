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Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi
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Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran ve merkezi bölgelerde denetim gerçekleştirildi.

Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi
08.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:08

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran ve merkezi bölgelerde denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine giren ekipler burada işletmecilere maske, mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlatırken, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlar ise sürekli olarak uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı bildirildi. Genelge sonrası valilikler tarafından görevlendirilen ekipler, bugün Edirne'de de denetimler yaptı. Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde Edirne Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden birer görevli bulundu.

İŞLETME SAHİPLERİ UYARILDIToplamda dört gruba ayrılan görevliler gün boyu kentin ana caddeleri ve bu caddeler üzerinde bulunan kafe, restoran, çay bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi işletmelerde denetim yaptı. İşletmelerde yapılan denetimde, ekipler sürekli olarak işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlattı.VATANDAŞLARA MASKE VE SOSYAL MESAFE HATIRLATILDI

Ekipler ayrıca toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske ve fiziki mesafe konularında vatandaşları uyardı. Yer yer maske takmayan vatandaşları gören ekipler bu konuda uyarılarda bulunurken, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları da uyardı.


Kaynak: DHA

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