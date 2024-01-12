Trabzon'da İşitme Engellilere Yönelik Proje Hayata Geçirildi

Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Ortahisar Belediyesi'nin de katkıda bulunduğu, "Engelim yok, konuşan ellerim var" projesi hayata geçirildi.

Trabzon İşitme ve Konuşma Engellilerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen proje ile birlikte Ortahisar'da 5 pilot okulda bin 200 öğrenciye ve bazı kamu kuruluşlarında ise gönüllülere işbirliğinin güçlendirilmesi, işitme engelliler üzerinde engelli sorunları ve alternatif çözümlere ilişkin kamuoyunda zihniyet değişikliği ile ilgili farkındalık eğitimi verilecek.

1200 öğrenci eğitim alacak

Proje Koordinatörü Mevlude Kazancı, projenin temel amacının işitme ve konuşma engelli bireyler arasındaki iletişimde yaşanan sınırlamaları aşmak ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırmak olduğuna vurgu yaparak, "İşitme ve konuşma engelli bireyler ve iletişimde yaşanan zorluklara dikkat çekmek ve çözüme yönelik adımlar atmayı hedefleyen bir projeyi tanıtmak üzere bir araya geldik. Projenin temel amacı işitme ve konuşma engelli bireyler arasındaki iletişimde yaşanan sınırlamaları aşmak ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırmaktır. Bu çerçevede dudak okuma ve işaret dili gibi iletişim araçlarına odaklanarak iki ayrı hedef grubuna yönelik işaret dili farkındalık eğitimleri düzenlenecektir. Birinci hedef grubunu kamu kurumlarında görev alan gönüllü çalışanlar oluşturmaktadır. İkinci hedef grup ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerdir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verilecek ve bu öğrencilerin işitme ve konuşma engelli bireylerle iletişim kurma becerileri geliştirilecektir. Trabzon'un 5 pilot okulunda bin 200 öğrenciye işaret dili farkındalık eğitimleriyle ulaşılarak öğrencilerin işitme ve konuşma engelli arkadaşlarıyla empati kurmaları ve toplum içinde daha anlayışlı bireyler olmaları desteklenecektir" dedi.

"İletişim merkezimiz artık proje üreten bir merkez haline geldi"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Toplumumuzda hep beraber ortak sevinci de tasayı da paylaşmak için bir arada yaşadığımız tüm kesimlerimizin mutluluğu ve huzuru için çaba ve gayret içerisinde olduk. Toplumsal hayatta önündeki engelleri daha mutlu bir hayatı tesis etmek adına şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin de sorunları ile beraber hemhal olduk. Onların zaten zor şartlarda hayatlarını idame ettirirken bir de bir araya gelerek örgütlenmeleri konusunda sıkıntılarını gördük ve 'bismillah' dedik. Şu an içinde bulunduğumuz belediye binamızı yaparken aynı anda söz verdiğimiz başta Şehit Aileleri Derneği olmak üzere 17 engelli derneğimizi de bu binanın hemen yanında komşumuz olarak onlara fiziki bir mekan tesis ettik. Bunun için çok mutluyum. İletişim merkezimiz sadece engelli kardeşlerimizin bir araya geldikleri, sorunlarını paylaştıkları, dertleştikleri bir merkez olmaktan ziyade artık proje üreten bir merkez haline geldi. Amacımız engeli olan kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak. 1200 yavrumuz bu konuda eğitim alacak. İnşallah başta şehrimize şamil olsun, ama bütün ülkemize de örnek olsun" diye konuştu. - TRABZON