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Eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi belirlendi

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İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihini 31 Aralık 2024 olarak belirledi. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aralık Yerel Politika Güncel Haberler

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