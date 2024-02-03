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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırladı

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İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü bünyesinde Vali Akkoyun, talep ve ihtiyaçları için gelen vatandaşları makamında ağırlayarak onlarla görüşüyor. Görüştüğü vatandaşların taleplerini ilgili kurum müdürüne ileterek çözüm sağlıyor.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü bünyesinde Vali Akkoyun, talep ve ihtiyaçları için gelen vatandaşları makamında ağırlayarak onlarla görüşüyor.

Vali Akkoyun, görüştüğü vatandaşların ilettiği talepleri ilgili kurum müdürüne talimat vererek çözümünü sağlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Mardin Valiliği Tuncay Akkoyun Politika Güncel Haberler

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