APP Avrupa Press Plaka nedir? Amerikan Press Plaka nedir?

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullananlara 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi. Uyarı açıklamasında bu plakaların kullanılmasından vazgeçilmesi ve trafik kurallarına uyum çağrısı yapıldı. APP Avrupa Press Plaka nedir?

APP AVRUPA PRESS PLAKA NEDİR?

Amerikan Pres Plaka (APP) standartlara uymayan, farklı karakter ve şekillerle yazılmış özel tasarımlı araç plakaları anlamına gelir. Sürücüler, APP olarak bilinen plakaları daha çok ilgi çekmek için tercih ediyor.