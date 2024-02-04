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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ruhsatsız silahlarla ilgili çağrı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de bulunan 30 milyon civarındaki ruhsatsız silahın denetlenmesi ve satışının kontrol altına alınması gerektiğini belirterek İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Umut Vakfı verilerine göre Türkiye'de 30 milyon civarında ruhsatsız silah bulunduğuna dikkat çekerek, "Yasal denetim olmadan, araştırmadan, ruhsatsız bu kadar silah satılması kabul edilebilir bir mesele değil. Her gün sokaklarında dolaştığımız ülkemizin, her saat ve herkes için güvenli olmasını sağlamak zorunludur. Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Ruhsatsız silahlanmaya yönelik denetimleri hızla artırın, silah satışlarının marketten su almak kadar kolay olduğu çete ülkeleri gibi yaşama utancına son verin" dedi.

İzmir'de 31 Ocak 2024'te, saat 04.00 civarında aracına aldığı 19 yaşındaki D.A. tarafından 3 el ateş edilerek ağır yaralanan 44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz Erge, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Babacan'ın, Milliyet gazetesinin Türkiye'deki ruhsatsız silah verilerini aktardığı haberi alıntılayarak yaptığı paylaşım şöyle:

"Perşembe akşamı, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından katledilen Oğuz Erge'nin görüntülerini izlediğimde kahrolmuştum. İki evlat sahibi 44 yaşındaki Erge'nin 'Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz' diyerek taksisine aldığı katilin baştan sona insanlık ve insaf dışı sözlerinin ardından ruhsatsız silahla bu cinayeti gerçekleştirdiğini okuyunca, bir kez daha kahroldum. Ekteki haberde Umut Vakfı verilerine göre, ülkemizde 30 milyon civarında ruhsatsız silah olduğu yazıyor. Yasal denetim olmadan, araştırmadan, ruhsatsız bu kadar silah satılması kabul edilebilir bir mesele değil. Her gün sokaklarında dolaştığımız ülkemizin, her saat ve herkes için güvenli olmasını sağlamak zorunludur. Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Oğuz Bey'in iki evladı yetim kaldı, artık başka çocuklar yetim kalmasın, başka ailelerin ocağına ateş düşmesin. Ruhsatsız silahlanmaya yönelik denetimleri hızla artırın, silah satışlarının marketten su almak kadar kolay olduğu çete ülkeleri gibi yaşama utancına son verin."

Kaynak: ANKA / Güncel

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