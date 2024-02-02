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Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesine 20 milyon lira kaynak sağlandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Altyapı Destekleme Projesi kapsamında Ordu'daki belediyelere 20 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu kaynak, Ordu genelinde 70 mahallede planlanan yol ve altyapı çalışmalarında kullanılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesine 20 milyon lira kaynak sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kırsal Altyapı Destekleme Projesi kapsamında Ordu'daki belediyelere kaynak aktarıldı.

İl genelinde 70 mahallede planlanan yol ve altyapı çalışmalarında kullanılacak 20 milyon liralık kaynak için Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Burak Keser, ilçe belediye başkanları ile Valilik Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci katıldı.

Vali Erol, "Merkezi idareden gelen paranın değerlendirilmesi noktasında belediye başkanlarımızla tek tek görüşüp protokollerimizi de öyle hazırlayalım istedik. Vatandaşlarımızın talepleri ağırlıklı olarak yol üzerine. Allah kazasız, belasız yerinde harcamayı nasip etsin. İnşallah kısa sürede ihalelerini yaparsınız, hayırlara vesile olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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