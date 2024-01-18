Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 'Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım' projesi tanıtıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da Kent ve İnsan Derneği tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Afyonkarahisar'da Kent ve İnsan Derneği tarafından başlatılan "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Şerife Aksoy Ünal, bir oteldeki toplantının açılışında projelerinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendiğini belirtti.

Proje faaliyetlerinin 12 ay boyunca süreceğini aktaran Ünal, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi meseleler, her geçen gün hayatımızı daha yakından ve daha derinden etkilemeye başladı. Günümüzde çevre, herkesin ve her kesimin önemsemesi gereken bir husus olarak, canlı bir gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Sorun, ancak eğitim ve bilinçlendirmeyle çözüme kavuşturulabilir." dedi.

Ünal, projeleri kapsamında öğrenciler, ev hanımları, muhtarlar, esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler, çiftçilerin yanı sıra geniş bir kesime ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Proje kapsamında eğitim ve çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Ünal, çocuklara yönelikte sıfır atık konusunun benimsetilebilmesi için çeşitli eğlencelerin de düşünüldüğünü ifade etti.

Toplantıya, dernek üyelerinin yanı sıra kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Şerife Aksoy Sivil Toplum Çevre Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title