Isparta'da yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı

Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personelince yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda Isparta polis sorumluluk bölgesinde 40 ekip ve 110 emniyet personeli uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada sonucunda 4 bin 513 şahsın GBT kontrolü yapılarak, dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan Y.Y. isimli şahıs, ve hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.G. isimli şahıslar başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 16 şahıs yakalandı. - ISPARTA