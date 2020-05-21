Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
21.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:38

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Ö. idaresindeki 67 AC 870 plakalı hasta nakil ambulansı, kuzey bağlantı yolu Koçyazı mevkisinde önünde seyreden Mehmet D. yönetimindeki 81 AAC 193 plakalı hafif ticari araca çarptı, çarpmanın şiddetiyle iki araç da yola savruldu.

Yola savrulan araçlara aynı yönde giden Mehmet K'nin kullandığı 81 DC 440 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet D. ile Mehmet K. sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, kazazedelerin durumuyla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın, ambulans şoförü Ahmet Ö'nün, Zonguldak'tan aldığı hastayı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledip dönüşe geçtiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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