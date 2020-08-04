Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü
04.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:46

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Ayhan,"Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içerisinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kurban bayramının üçüncü günü akşam saatlerinde Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle 10 bin dekar arazi gördü. Köyde birkaç gün sonra başlayacak olan hasat öncesi yaşanan dolu, çiftçileri zor duruma soktu. Yaşanan afet sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hasan Aksu zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bayramın üçüncü günü pazar günü burada bir afet oldu. Tam da hasat döneminde şiddetli dolu büyük zarar verdi. Acıyurt, Kurtoğlu, Çevirme köylerinde bir afet oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve hem de bu yarayı nasıl sarabiliriz diye incelemede bulunmak için geldik. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim daha büyük musibetlerden korusun. Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içerisinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Dünya
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Deprem Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 21:46:30. #1.15#
title