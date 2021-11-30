Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın 1 Aralık Çarşamba günü Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Duyuruda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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