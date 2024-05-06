Hava Sıcaklığı Düşüyor, Zirai Don Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 Mayıs Salı günü gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.

MGM verilerine göre, yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin 2 bin metre üzeri yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor

MGM, hava sıcaklığının Güneybatı kesimlerde 2-4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde ise 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiğini kaydetti. Ayrıca değerlendirmelere göre, genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ, VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi nedeniyle yaşanabileceklere karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.